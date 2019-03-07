منى أنيس: هذه حقيقة مقولة "مفيش فايدة" للزعيم سعد زغلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
قالت منى أنيس، مدير قسم التحرير بدار الشروق للطباعة، إن الزعيم الراحل سعد زغلول زعيم ثورة 1919 التي تحل ذكرى مئويتها، كانت شخصية استثنائية مرت عبر التاريخ المصري.
وأضافت أنيس في ندوة إحياء للذكرى المئوية لثورة 1919 التي نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية مساء الأربعاء، أن الزعيم الراحل كان يحظى بشعبية تضاهي شعبية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وجنازته شهدت على ذلك.
وعلقت "أنيس" على ما المقولة المنسوبة لسعد زغلول على "مفيش فايدة"، قائلة: "لم يقل تلك المقولة أبدًا، لأن كريم ثابت الصحفي المصري البارز حينها، أكد أنه عندما كان على وهو على فراش المرض في فرنسا، قال لزوجته صفية زغلول (أنا رايح خلاص)، فردت عليه: (أجي معاك يا باشا) ولم يقل مفيش فايدة مثلما أشيع".
بينما قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة السابق، إن البعض ينتقد شخصية سعد زغلول بأنه كان "يشرب الخمر ويلعب القمار"، مؤكدًا أن المؤرخين لاينظرون لتلك الأمور.
وعقّب عفيفي قائلاً: "غالبية الناس في ذلك العصر كانت تلعب قمار وتشرب خمرا سواء العامة أو النخبة"، مضيفًا أن لعبة الورق أو (الكتشينة) كانت أشهر وسيلة تسلية في ذلك الوقت.
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