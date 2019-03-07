كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ​ترامب يهدد بمنع وسائل إعلام من إجراء مناظرات انتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يمنع "وسائل الإعلام الكاذبة" من إجراء مناظرات انتخابية.

جاء ذلك في تغريدة علق فيها ترامب على قرار اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي بمنع شبكة "فوكس نيوز" من استضافة أي مناظرات في الانتخابات التمهيدية للحزب المقررة في 2020، حسبما نقلت وكالة أبناء بلومبرج.

وأكد ترامب تعليقا على ذلك: "جيد، سأفكر في فعل الشيء نفسه مع شبكات الأخبار الكاذبة".