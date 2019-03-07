كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استشهد طفل فلسطيني نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مشاركته بمظاهرات نظمت اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة الدكتور أشرف القدرة فى تصريحات صحفية، إن الطفل سيف الدين أبوزيد، 15 عامًا، استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرقي مدينة غزة.

وكان القدرة قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن إصابة خمسة فلسطينيين بجروح مختلفة إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على المشاركين بالمظاهرات الليلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.