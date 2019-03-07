هل ستمكن الهواتف الذكية في 2021 التواصل مع الموتى؟

القليل من الأشخاص يعرفون، أن الهواتف الذكية التي نستخدمها، تفوق قوتها عشرات المرات من الحواسيب التي استخدمتها “ناسا” في هبوط الإنسان على القمر، وهذا يدل على تطور ضخم للتكنولوجيا والعلوم.

ولذلك ووفقا لبعض العلماء، وبحلول عام 2021، سيكون من الممكن التواصل مع الموتى، بفضل جمع ومعالجة معلومات عن شخص خلال حياته. ومن أجل “إحياء” شخص ما، طور العلماء تقنية، ستكون قادرة على محاكاة الشخص أو خلق صورة هولوغرافية للشخص المتوفى، وفق موقع “وان” التكولنوجي. وتقوم هذه التقنية، خلال حياة الشخص، بجمع معلومات حول هذا الموضوع، وأسلوب حياته، وعاداته، وشخصيته، والطعام المفضل، وعدد كبير من المعلومات الأخرى.

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