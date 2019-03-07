شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: «النجباء» العراقية منظمة إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حركة «النجباء» العراقية على لائحة المنظمات الإرهابية. وذكرت في بيان أمس الأول أن القرار يهدف لمنع الموارد التي تستخدمها «النجباء» وقائدها في التخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها.

يذكر أن هذه الحركة انشقت عن مليشيات «عصائب أهل الحق» عام 2013، وتقاتل إلى جانب النظام السوري، ولها علاقات وثيقة مع نظام الملالي، وتتلقى الحركة دعما عسكريا وماديا من طهران، كما أنها أرسلت مقاتلين إلى سورية تنفيذا للأجندة الإيرانية في زعزعة استقرار المنطقة. وتضم الحركة الإرهابية نحو 10 آلاف مقاتل، وتنشط في العراق وسورية. وساعدت طهران في إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق، كما جاهر قادتها بدعم إيران.

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ ديفيد برديو وتيد كروز وماركو روبيو، في سبتمبر الماضي قانون «عقوبات الإرهابيين وكلاء إيران»، الذي يستهدف النجباء وجماعة أخرى. وقدمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلس النواب كذلك تشريعا مماثلا في يناير. وأكرم الكعبي الذي يقود «النجباء» رجل دين فرضت عليه الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2008 لتهديده أمن العراق واستقراره.