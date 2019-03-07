شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا وإيران تخططان لحرب ضد «العمال الكردستاني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (أنقرة)

أعلنت السلطات التركية أمس (الأربعاء)، أنها تأمل في إطلاق عملية مشتركة مع النظام الإيراني ضد حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل أنقرة منذ أكثر من 30 عاما. وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية: «سنشن عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني». وأضاف أن «شن عملية مشتركة اقتراح تدافع عنه منذ فترة طويلة الدولة التركية، ونحاول معا التقدم في هذه القضية وهناك مبادلات عديدة بين أجهزة استخباراتنا». ولم يذكر الوزير التركي تفاصيل إضافية، لكن أنقرة تحدثت مرارا في السنوات الأخيرة عن عملية عسكرية تركية إيرانية ضد الأكراد في شمال العراق المحاذي لتركيا وإيران.

ويملك كل من حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة في كردستان (بيجاك) الإيراني المرتبط به، قواعد خلفية في العراق.

وفي 2017، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد زيارة لرئيس الأركان الإيراني إلى أنقرة، أن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق مطروحة.

من جهة أخرى، تنجز تركيا بناء «جدار أمني» على حدودها مع إيران لمنع تنقل الأكراد في الاتجاهين بين البلدين.

ويخوض حزب العمال الكردستاني حركة تمرد ضد الدولة التركية منذ 1984، وقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم عدد من المدنيين في المواجهات بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني.