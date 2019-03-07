شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال السيسي.. 20 مارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

قررت المحكمة العسكرية أمس (الأربعاء)، مد أجل الحكم على 292 متهما من بينهم 8 محالين للمفتي في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية إلى يوم 20 مارس الجاري. ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة في العريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمالي سيناء بأحد الفنادق، التي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

ووجهت المحكمة للمتهمين رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون مرات عدة، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش.