شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية يكشف كيف تستقطب "الإخوان "نواب بالكونجرس للدفاع عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، كيف تستخدم الإخوان المنظمات الإسلامية، فى استقطاب نواب بالكونجرس الأمريكى للدفاع عنها أمام الرأى العام الأمريكى.

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"الخليج 365"، إن وضع الإخوان فى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تابعة لمنظمة إسلامية يسمح بها القانون كما حدث مع عضو مجلس النواب في فيينا عندما استقطبته جمعية تابعة للإخوان، أيضا فالطبيعي أن يحدث هذا بين منظمات إخوانية وبين نواب مسلمين فى الكونجرس الأمريكى بحيث تستقطبهم الجماعة ليدافعوا عنها باعتبارهم نفس الديانة.

وأشار الدكتور جمال المنشاوى، إلى أن القانون الأمريكى هناك يسمح بذلك، وهناك منظمات إسلامية أمريكية توجه الناس لانتخاب الأقرب من أفكارهم مثل كير وغيرها.

وكان موقع "إن اى كيه نت"، الأمريكى، ذكر أن منظمة على صلة بجماعة الإخوان الإرهابية، حثت أتباعها فى الولايات المتحدة على دعم كلا من النائبة إلهان عمر ورشيدة طليب، أول سيدتين مسلمتين يدخلان الكونجرس الأمريكى.