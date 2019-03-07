التلفزيون السويسري: بوتفليقة غادر المستشفى إلى مكان مجهول

حسن محرم

أعلن راديو وتليفزيون سويسرا "أر تي أس"، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ربما غادر المستشفى الجامعي السويسرية التي كان فيها منذ 10 أيام، مشيرًا إلى أنه ربما نقل إلى مكان آخر سواء العاصمة الجزائرية أو مستشفى أخرى، موضحًا أنه لا يعلم أحد المكان بالتحديد حتى الآن.

وبيَّنت الشبكة السويسرية، أن الجزائريين المرافقين لـ"بوتفليقة" طالبوا الإدارة خلال تواجده في المشفى بتشديد الرعاية الصحية وتوفير كثير من الفرق الطبية.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "لا تريبون دي جنيف"، أن صحة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة في تهديد...