وزير الكهرباء يتوجه للندن للمشاركة بمنتدى التنمية المستدامة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): يتوجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى العاصمة البريطانية لندن؛ لتمثيل مصر في المنتدى الوزاري الخاص بالتحول نحو "التنمية المستدامة"، والمقرر عقده اليوم الخميس. يشارك في الاجتماع عدد من وزراء الطاقة الأفارقة والشركات العاملة في مجال الطاقة، وعدد من مؤسسات التمويل وذلك لدعم وتشجيع ابتكارات وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، ويتم عرض العديد نماذج الأعمال والأوراق العلمية الخاصة بتعزيز الوصول للطاقة النظيفة بأسواق الطاقة في إفريقيا بأسعار مناسبة.

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