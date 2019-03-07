​ترامب يهدد بمنع وسائل إعلام من إجراء مناظرات انتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يمنع "وسائل الإعلام الكاذبة" من إجراء مناظرات انتخابية.
جاء ذلك في تغريدة علق فيها ترامب على قرار اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي بمنع شبكة "فوكس نيوز" من استضافة أي مناظرات في الانتخابات التمهيدية للحزب المقررة في 2020، حسبما نقلت وكالة أبناء بلومبرج.
وقال ترامب تعليقا على ذلك: "جيد، سأفكر في فعل الشيء نفسه مع شبكات الأخبار الكاذبة".
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