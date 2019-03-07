​رصد أنشطة في مركز لأبحاث الصواريخ الباليستية بكوريا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

رصد جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي "أنشطة خاصة" في مركز لأبحاث الصواريخ في كوريا الشمالية ، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام كورية جنوبية أن سو هون مدير الاستخبارات الكورية الجنوبية قال إنه تم اكتشاف مركبات تنقل إمدادات إلى مركز سانومدونج للصواريخ، وهو منشأة لإنتاج وتجميع الصواريخ الباليسية العابرة للقارات التي يمكنها الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

ولم يتضح ما إذا كان ذلك النشاط قد تم قبل قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر الشهر الماضي أم بعدها.