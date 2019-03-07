اليوم.. سماع شهود الإثبات في محاكمة 11 متهما بسحل "الشاب زين" ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات بولاق الدكرور، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، محاكمة11 متهمًا بقتل وسحل "الشاب زين" في بولاق الدكرور.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة برئاسة المستشار محمد علاء عباس، لشهود الإثبات، إضافة إلى مناقشة كبير الأطباء الشرعيين.

وتضمن أمر الإحالة الذي أعده المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة بولاق الدكرور، 11 متهما، بينهم 7 محبوسين شاركوا في قتل وسحل الشاب "زين" في شارع الثلاجة بمنطقة بولاق الدكرور، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص.

تفاصيل الواقعة، جاءت طبقا لما ورد في تحريات المباحث، أن المجني عليه أصاب طفلة تُدعى "دينا" منذ 4 سنوات بطلق ناري في العين، ما تسبّب في إصابتها بالعمى، وتُوفيت عقب الإصابة بعام واحد، بعدما تعرّضت لصعق بالكهرباء أثناء تشغيلها مروحة في الشقة.

ومنذ وفاة الطفلة، يبحث والدها عن المتسبّب في إصابتها للانتقام منه، لكن "زين" المجني عليه لم يكن في منزله، حيث كان يقضي عقوبة الحبس 4 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب خروجه من الحبس، ظل هاربا عدة أشهر، بعد معرفة أن أسرة الطفلة تترصد له، وكان يتردد على مقهى لأحد أصدقائه في شارع الثلاجة، حتى تمكن المتهمون من الفتك به، وقتله أمام المارة أثناء صلاة الفجر.