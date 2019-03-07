استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 4 بنيران إسرائيلية في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن فتى فلسطينيا قتل متأثرا بجراحه، وأصيب أربعة آخرون بنيران إسرائيلية شرقي مدينة غزة.

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء عن مصادر طبية ، لم تكشف عنها، فجر اليوم الخميس، أن الفتى الفلسطيني سيف الدين عماد أبو زيد البالغ من العمر 15 عاما، توفي متأثراً بجراح حرجة أصيب بها شرق غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع على المشاركين في التظاهرات التي يطلق عليها الفلسطينيون "الإرباك الليلي ".

وتأتي هذه الفعاليات في إطار ما يعرف بمسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في مارس عام 2018 والتي تطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.