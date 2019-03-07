البشير يعين محافظا جديدا للبنك المركزي السوداني

قالت رئاسة الجمهورية السودانية في بيان صادر أمس الأربعاء، إن الرئيس السوداني عمر البشير أقال محافظ البنك المركزي محمد الزبير. البشير أقال محافظ البنك المركزي محمد الزبير. وقال البيان دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، إن البشير عيًن حسين يحيي جنقول، نائب الزبير، في منصب محافظ البنك المركزي.

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