فوربس: أصغر مليارديرة في العالم.. بثروة لم ترثها

متابعو كاردشيان على مواقع التواصل يقدرون بأكثر من 175 مليون متابع (الفرنسية)

وفقا لتصنيف مجلة فوربس السنوي لأكبر ثروات العالم فإن أصغر مليارديرة بثروة جمعتها بنفسها هي الأميركية كيلي جنير كاردشيان.

وحسب فوربس فإن ثروة كاردشيان تقدر بمليار دولار، مما يجعلها أصغر ملياردير جمع ماله بنفسه على مر التاريخ، وهي بعمرها الحالي -الذي لا يتجاوز 21 عاما- أصغر حتى من مالك منصة فيسبوك مارك زوكربيرغ الذي لم تصل ثروته المليار إلا عندما بلغ 23 عاما أي قبل 11 عاما من الآن.

ويعزى نجاح ممثلة تلفزيون الواقع إلى تعاملها في مستحضرات التجميل، حيث أنشأت مجموعتها الخاصة "كيلي كوسمتيكس".

وكانت كاردشيان قد أطلقت شركة مستحضراتها "Kylie Cosmetics" عام 2015 ولم يكن عمرها يتجاوز آنذاك 17 عامًا فقط، واستخدمت في الترويج لمنتجاتها متابعيها الذين يتجاوز عددهم 175 مليونا على سنابشات وإنستغرام وفيسبوك وتويتر.

وهو ما أقرت به حين قالت لفوربس إن الفضل في هذا النجاح يعود لوسائل التواصل "إذ كان لي حضور قوي خلالها حتى قبل أن أبدأ" النشاط التجاري.