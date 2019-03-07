أستراليا.. ماذا ستكون مشاعرك إذا نجح استئناف الكاردينال جورج بيل؟

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - يتسم الكاردينال الأسترالي بأنه شخصية مثيرة للانقسام على مدار مشواره الوظيفي.

البعض يرى جورج بيل يملك ثقة كبيرة في معتقداته، ويتسم بالعند والغطرسة وعدم القدرة على مواكبة فارق العصور.

وجهات نظر جورج بيل في المثلية الجنسية يجعله في خلاف مع كثيرين.

لقد التقينا في روما للمرة الأولى عندما كنت وزيرا للهجرة وكان يوم الشباب العالمي يلوح في الأفق.

وتواصلنا مجددا عندما اتخذت من روما مقرا لي لعدة أعوام، ووجدت الكاردينال بيل ذكيا ومتفاعلا وعاقد العزم على ترك تأثير لمساعدة أشخاص أعرفهم.

ورغم إدانة بيل، لكن ما زالت هناك مرحلة استئناف، ولذلك لم نصل إلى كلمة النهاية بعد.

وغالبا ما تمنح المحكمة الفرصة لبعض الشخصيات للحديث عن انطباعاتهم وآرائهم في متهم ما قبل إصدار الحكم عليه ليكون عاملا مساعدا في القرار.

ثمة شخصيات شهيرة مثل رئيسي الوزراء السابقين جون هوارد وتوني أبوت تحدثا عن صداقتهما مع جورج بيل بعد حكم الإدانة قائلين إن ذلك لا يتسق مع الرجل الذي يعرفانه.

وأدلى هوارد بشهادته حول شخصية بيل في المحكمة بينما اكتفى أبوت بالحديث في مقابلة إذاعية.

وأضاف أبوت: "إذا طُلب مني التدخل، سوف أقوم بكتابة شهادتي كما هي دون إدانة أو تبرئة".

السؤال الآن، ماذا لو نجح استئناف جورج بيل؟ ماذا لو تمت معاملته مجددا في عيون القانون كرجل برئ؟ ماذا ستكون مشاعرك تجاهه؟

ثمة نقطة سلبية تتفشى في المجتمع الأسترالي وهي أنه إذا تحدثت بشكل إيجابي عن الكاردينال بيل، فإنهم يعتبرونك تقف موقفا مناهضا من ضحايا التحرش الجنسي وتصفهم بالكاذبين رغم أن الشيئين غير مرتبطين بالضرورة.