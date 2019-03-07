بولين هانسون طالبت بإلغاء المعاش البرلماني السخي الذي يحصل عليه السياسيون المتقاعدون مدى الحياة على حساب دافعي الضرائب ودخلت هانسون في مشادة مع الوزيرة السابقة جولي بيشوب على خلفية معاشها السنوي الهائل.

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - بولين هانسون تطالب بإلغاء المعاش البرلماني مدى الحياة في أستراليا

طالبت السيناتورة الأسترالية المثيرة للجدل بولين هانسون بإلغاء المعاش البرلماني مدى الحياة واصفة تلد المدفوعات السخية بأنها تمثل إهدارا لأموال دافعي الضرائب.

وصبت زعيمة حزب أمة واحدة جام غضبها على وزيرة الخارجية الأسترالية الفيدرالية السابقة جولي بيشوب جراء استفادة الأخيرة من معاش برلماني سخي يبلغ ٢١٠ ألف دولار سنويا عندما تترك البرلمان الفيدرالي في مايو المقبل.

كما هاجمت هانسون وزير الدفاع الفيدرالي كريستوفر باين الذي سيحصل على ١٤٠ ألف دولار معاشا سنويا بعد أن أعلن السبت الماضي اعتزاله عالم السياسة الذي مكث فيه ٢٦ عاما كاملة.

يشار إلى أن أعضاء البرلمان الفيدراليين المنتخبين قبل أكتوبر ٢٠٠٤ يستحقون معاشا سخيا مدى الحياة.

وما يزيد من حجم الإنفاق هو أن بعض السياسيين يتقاعدون في العقد الرابع من عمره مما يعني إهدار الكثير من أموال الخزانة العامة على تلك المعاشات البرلمانية.

يذكر أن هانسون تشتهر بآرائها المثيرة للجدل مثل دعوتها إلى حظر البرقع وتقليص هجرة المسلمين إلى أستراليا.