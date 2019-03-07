تحذير أميركي: مادة مسرطنة في مستحضرات تجميل “شهيرة”

دعت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية الكونغرس إلى تحديث قواعد السلامة المتعلقة بمستحضرات التجميل بعدما أصدرت تحذيرا للمستهلكين بعدم استخدام 3 منتجات للتجميل تبيعها متاجر كليرز لاحتوائها على مادة الأسبستوس المسببة للسرطان.

وذكرت الإدارة أنها ستتعاون مع الكونغرس لتحديث الإطار التنظيمي، الذي تعمل الإدارة بموجبه منذ أكثر من 80 عاما فيما يتعلق بمستحضرات التجميل.

وأوضحت أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني في الوقت الراهن يلزم أي شركة مصنعة لمستحضرات التجميل تبيع منتجاتها للمستهلكين الأميركيين بفحص منتجاتها.