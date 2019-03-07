مصطفى ثابت: حوادث القطارات تحدث في كل مكان ومن الخسة استغلال الدماء

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "الفجر"، إن حوادث القطارات تحدث في كل مكان، ومن الخسة استغلال الدماء.



وأكد ثابت، خلال حواره ببرنامج "مصر بتتغير" على الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، الأربعاء، أن النائب العام المصري أصدر بيانا كشف عن وجود أخطاء كارثية، ولكن يجب توعية الناس بأنه لا يجب التعميم ووصف السكك الحديدية بأنها سكك الموت.



وأضاف رئيس تحرير موقع "الفجر"، أن استضافة السائق في وسائل الإعلام كان خطأ في إدارة الأزمة على الرغم أن الهدف سامي، ومن الصعب استضافة من تسبب في قتل العشرات بدم بارد وابتسامة سمجة ويتحدث كأن شيئا لم يكن.