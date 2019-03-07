مصطفى ثابت يضع "روشتة" لتطوير الإعلام المصري

قدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "الفجر"، روشتة لتطوير الإعلام المصري، لكي يصبح قادرا على نشر الوعي بين المواطنين.

وأكد "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "مصر بتتغير" على الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، الأربعاء، أنه يجب تعيين وزيرًا للإعلام، مشيرا إلى أنه كان يؤيد طرح ذلك في التعديلات الدستورية المطروحة للتعديل أمام البرلمان المصري.

وأضاف رئيس التحرير، أنه يجب وضع استراتيجية للإعلام يعرضها وزير الإعلام على مجلس الشعب، ويجب أيضا أن تكون هناك مؤسسة خاصة لتدريب شباب الصحفيين، وإذا لم يتوفر ذلك يمكن استغلال الهيئة الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وشدد على أهمية وضع استراتيجية لرفع الوعي لدى المواطنين، خاصةفي ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح كل شخص لديه موقع خاص به على "السوشيال ميديا".

وطالب بتكوين جيش وطني إلكتروني هدفه رفع الوعي، وهذا ليس صعبا، وأن ننتقل من استراتيجية الدفاع عن الشائعات التي نتعرض لها إلى الهجوم.

برنامج "مصر بتتغير"، تقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، ورئيس التحرير أيمن عواد، ويخرجه صبحي وحيد.