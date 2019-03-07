شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: "الزوايا" قنابل موقوتة وتضم كتب داعشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بضرورة أن تكون اللجنة المشكلة لتنقية مكتبات قصور الثقافة، تشمل أعضاء من الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ليعهد إليهم بمراجعة أو فحص الكتب والإصدارات فى مكتبات الثقافة ومراكز الشباب، وأيضا مكتبات المدارس والجامعات، ويشترك فيها أعضاء من وزارة الثقافة للعمل الإدارى والإجرائى، وأن يكون الفحص الفنى لعلماء الأزهر.

وقال "كريمة "، فى تصريح لـ"الخليج 365 "، إن هناك كتب لسيد قطب على سبيل المثال بها عناوين لا تلفت نظر غير المتخصص، مثل كتاب عنوانه "العدالة الاجتماعية"، مضيفا أن كتب السلفية الوهابية غزت مكتبات المساجد بإصدارات محمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز بن باز.

وحذر "كريمة" من أن هناك كتب فى الزوايا التى تؤدى فيها الصلوات الخمس تعد قنابل موقوتة، فيوجد بها كتب للسلفية والدواعش وتترك عمدا حتى يقرأها الشباب، ما يتطلب ضرورة المراقبة الدورية عليها.

واقترح "كريمة" أن تضم مكتبات قصور الثقافة إلا إصدارات وزارة الثقافة، وألا تضم مكتبات وزارة الشباب إلا الإصدارات الصادرة عن الأزهر الشريف، كما أنه يجب اقتصار مكتبات المساجد على المصاحف القرآنية وفروع الأحاديث المراجعة من الأزهر، بينما تكون المكتبات متخصصة فى كبريات المساجد.

واعتبر أن هذه الكتب تمثل خطرا كبيرا على الشباب المصري، مشددا على أهمية المراجعة الجاده من العلماء المتخصصين لهذه الإصدارات، قائلا: "الكتب موجودة بالفعل فى المكتبات، ولكن ليس تعمدا من المسئولين".

وشدد على أن معظم المشرفين فى المكتبات، غير متخصصين فى العلوم الدينية،متسائلا: "لماذا لا يتم تعيين موجه دينى فى قصور الثقافة ومراكز الشباب خاصة وأن المتواجدين والعاملين بهذه المكتبات ليس لديهم خلفية دينية؟".

وكان أحمد عواض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد أعلن إقالة رئيس قصر ثقافة الغنايم بأسيوط لمخالفته تعاليم الوزارة بمنع كتب المتطرفين من التواجد داخل قصور الثقافة، ما أثار أزمة وجود كتب من التراث فقهية وتاريخية متطرفة وتحرض على العنف والإرهاب، وتسببت الواقعة فى إعلانه أن "كل المسئولين داخل المركز تم إحالتهم للتحقيق في القاهرة، والاتفاق مع وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، على تشكيل لجان، وجرد المكتبات على مستوى الجمهورية، ونقل كتب المتطرفين والأفكار الإرهابية إلى مخازن الوزارة"، مشدداً على أنه سيتم إقالة أى رئيس قصر يتستر على كتب الإرهاب.