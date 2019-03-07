شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمى: قطر تستخدم منظمات حقوق الإنسان لتسويق سياساتها المعادية لمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية، إن قطر تستخدم بعض المنظمات والشخصيات العامة المؤيدة لها بالإضافة إلى مراكز وبيوت الخبرة فى تسويق بعض السياسات المعادية لمصر، متابعا: "هناك شخصيات موجودة فى مراكز الأبحاث القطرية وبعض الفروع والمكاتب الخارجية تعمل من أجل رسم سياسات عدائية ضد مصر".
وأضاف فهمى، لـ" الخليج 365"، أن "مؤسسة قطر الخيرية" تتخذها قطر ساترا لها للعمل مع بعض منظمات المجتمع المدنى بعدد من دول العالم، موضحا أن تلك المؤسسة مقرها فى لندن وتتحرك مع مكاتب بدول أخرى ويتم استخدامها وتوظيفها لتوجيه سياسات معينة من خلال التمويل، للترويج للسياسات العدائية ضد مصر.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: "يجب رصد تلك المنظمات ويكون هناك توجه للتعامل معها، لأن قطر تعتمد على حرية الحركة، وبالتالى التوجيه من الخارج، فضلا عن أنه لا يخفى على أحد أن قطر مولت لجان بالأمم المتحدة من خلال علاقتها ببعض المنظمات الخارجية".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق فهمى: قطر تستخدم منظمات حقوق الإنسان لتسويق سياساتها المعادية لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.