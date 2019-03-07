شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمى: قطر تستخدم منظمات حقوق الإنسان لتسويق سياساتها المعادية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية، إن قطر تستخدم بعض المنظمات والشخصيات العامة المؤيدة لها بالإضافة إلى مراكز وبيوت الخبرة فى تسويق بعض السياسات المعادية لمصر، متابعا: "هناك شخصيات موجودة فى مراكز الأبحاث القطرية وبعض الفروع والمكاتب الخارجية تعمل من أجل رسم سياسات عدائية ضد مصر".

وأضاف فهمى، لـ" الخليج 365"، أن "مؤسسة قطر الخيرية" تتخذها قطر ساترا لها للعمل مع بعض منظمات المجتمع المدنى بعدد من دول العالم، موضحا أن تلك المؤسسة مقرها فى لندن وتتحرك مع مكاتب بدول أخرى ويتم استخدامها وتوظيفها لتوجيه سياسات معينة من خلال التمويل، للترويج للسياسات العدائية ضد مصر.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "يجب رصد تلك المنظمات ويكون هناك توجه للتعامل معها، لأن قطر تعتمد على حرية الحركة، وبالتالى التوجيه من الخارج، فضلا عن أنه لا يخفى على أحد أن قطر مولت لجان بالأمم المتحدة من خلال علاقتها ببعض المنظمات الخارجية".