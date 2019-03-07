معتز الخصوصي
قال النائب محمد الزينى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن برنامج "القراءات الموحد" لعدادت الكهرباء سيجعلنا امام نظام محاسبة منتظمة ، حتى لا يكون هناك اخطاء فى فواتير الكهرباء التى يقوم المواطنون بدفعها.
واكد الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان هذه البرنامج سيجعل المواطنين لا يشتكون من تأخير وصول الكشافين لقراءة العدادات ، الامر الذى يتسبب فى وجود أرقام غير حقيقية وفواتير جزافية للكهرباء.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن برنامج "القراءات الموحد " سيجعل المواطنين يحصلون على حقوقهم بشكل...
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى للمواطنين بشأن فواتير الكهرباء الجزافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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