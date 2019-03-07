لأول مرة.. جهاز جديد يجمع بين الهاتف الذكي و"اللاب توب" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة تقنية ناشئة تدعى "بلانيت كمبيوترز" البريطانية، عن جهاز جديد تحت اسم "كوزمو كومينيكاتور"، يجمع لأول مرة بين الهاتف الذكي والحاسب المحمول "لابتوب".

ووفق ما ذكر موقع "ذا نيكست ويب" التقني، استلهمت الشركة البريطانية تصميم جهازها الجديد من هاتف قديم أنتجته شركة "نوكيا"، تحت اسم "كومينيكاتور" أيضًا في حقبة التسعينيات.

ولكن جهاز "كوزمو كومينيكاتور" يمتلك تقنيات جديدة ثورية، تجمع بين الهاتف الذكي المتميز، واللابتوب ذي الإمكانيات الجيدة، إذ تم تزويده بلوحة مفاتيح كاملة منزلقة ومضيئة، كما أنه يعمل بنظام تشغيل "أندرويد Pie OS" ويدعم شبكة اتصال "الجيل الرابع".

ويعمل الجهاز الجديد بشاشة لمسية بقياس "6 بوصات"، عند فتح لوحة المفاتيح المنزلقة، وشاشة أخرى صغيرة بقياس "5 بوصة"، لعرض المعلومات الرئيسية والرد على الهاتف في الوضع المغلق.

كما يعمل "كوزمو كومينيكاتور" بمعالج "Mediatek P70"، وبذاكرة وصول عشوائي رام "6 جيجابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "128 جيجابايت"، مع إمكانية زيادتها عن طريق بطاقات التخزين الخارجية.

كما تم دعم "كوزمو كومينيكاتور" بكاميرا خلفية بدقة " 24 ميجابكسل"، وكاميرا أمامية بدقة " 5 ميجابكسل" ومستشعر لبصمة الأصابع.

وتأتي بطارية الجهاز الجديد بسعة 4220 مللي/امبير، كما يدعم منفذين "USB".

وتعتزم الشركة طرح جهازها الجديد رسميًا في الأسواق خلال شهر يونيو المقبل، ويبلغ سعره 650 دولار أمريكي.