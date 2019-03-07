طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يتم الإبلاعغ عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة صفا الفلسطينية للأنباء بأن طائرات إسرائيلية قصفت أرضا خالية في محيط الميناء الجديد غرب خانيونس.

وأضافت أن الطائرات أغارت مرة ثانية على ذات المنطقة التي تعرضت للقصف، مما أحدث دوي انفجارات ضخمة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أمس الأربعاء، أن صاروخا أطلق من غزة وسقط في منطقة مفتوحة بتجمع أشكول دون وقوع إصابات.