محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):
شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يتم الإبلاعغ عن وقوع إصابات.
وأفادت وكالة صفا الفلسطينية للأنباء بأن طائرات إسرائيلية قصفت أرضا خالية في محيط الميناء الجديد غرب خانيونس.
وأضافت أن الطائرات أغارت مرة ثانية على ذات المنطقة التي تعرضت للقصف، مما أحدث دوي انفجارات ضخمة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أمس الأربعاء، أن صاروخا أطلق من غزة وسقط في منطقة مفتوحة بتجمع أشكول دون وقوع إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.