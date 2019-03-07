سوريا: مصرع طفلة وإصابة 6 مدنيين في قصف للمسلحين بريف حماة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- أ ش أ:
لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 6 مدنيين بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على قرية جورين في ريف حماة الشمالي الغربي، في خرق متجدد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن وسائل إعلام سورية رسمية قولها "إن المجموعات الإرهابية في قرية السرمانية ومحيطها على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة، جددت قصفها اليوم للأحياء السكنية في ريف حماة، الأمر الذي تسبب بمقتل طفلة وجرح 6 مدنيين، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات".
وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة "جبهة النصرة"، والمنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب خرقها لمنطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.
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