كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: "سيخيب أملي جدًا" إن أقدم زعيم كوريا الشمالية على هذه الخطوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن أمله ”سيخيب جدًا جدًا“ بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في حال تأكدت تقارير أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع للصواريخ.

ويأتي ذلك بعد أيام من انتهاء القمة الثانية بين الزعيمين، دون اتفاق أو وضع خطة لعقد اجتماع ثالث.

وتم اختصار الاجتماع الثاني في فيتنام، بعد الفشل في التوصل لاتفاق بشأن حجم تخفيف العقوبات الذي ستحصل عليه كوريا الشمالية مقابل اتخاذها خطوات للتخلي عن برنامجها النووي.