كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة صفا الفلسطينية للأنباء بأن طائرات إسرائيلية قصفت أرضا خالية في محيط الميناء الجديد غرب خانيونس. وأضافت أن الطائرات أغارت مرة ثانية على ذات المنطقة التي تعرضت للقصف، مما أحدث دوي انفجارات ضخمة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أمس الأربعاء، أن صاروخا أطلق من غزة وسقط في منطقة مفتوحة بتجمع أشكول دون وقوع إصابات.