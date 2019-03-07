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التعاون مع الرياض ضروري لنشر الأمن

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جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

اتهم المرشح لمنصب سفير الولايات المتّحدة في الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، أمس (الأربعاء)، إيران بزعزعة استقرار المنطقة، لافتاً إلى أن تزويد إيران لحزب الله بالسلاح يهدد ديموقراطية لبنان.

وأعرب جون أبي زيد في جلسة تنصيبه عن «شرف كبير للعمل على تعزيز علاقتنا مع السعودية»، مشيراً إلى أن المملكة تلعب دورا محوريا في محاربة الإرهاب العالمي. وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل حربها على الإرهاب في العالم.

وقال المرشح لمنصب سفير واشنطن في الرياض إن السعودية تساهم بفاعلية في جهود قطع شبكات تمويل داعش، وإن التعاون العسكري مع السعودية ضروري لنشر الأمن وحماية حياة الأمريكيين، وأي تقليص للعلاقات بين أمريكا والسعودية سيقوض الأمن الإقليمي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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