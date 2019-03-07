شرطة اسكتلندا تحقق في طرد مشبوه

اسماء السيد - لندن: تحقق شرطة اسكتلندا في طرد مشبوه عثر عليه الاربعاء في جامعة غلاسكو متساءلة عن صلته المحتملة بعبوات ناسفة صغيرة اكتشفت الثلاثاء في لندن.
وتولى خبراء متفجرات تفجير الطرد، بحسب الشرطة. وتم اخلاء عدة مبان مجاورة احتياطا.
وقالت الشرطة في تغريدة ان "الطرد لم يفتح ولم يصب احد".
واضافت الشرطة الاستكتلندية أنها "على اتصال" بالشرطة البريطانية في اطار التحقيق في طرود عثر عليها الثلاثاء في لندن مشيرة الى أنه "من المبكر التكهن بوجود رابط" بين الامرين.
وتحقق شرطة مكافحة الارهاب البريطانية في ثلاث "عبوات ناسفة صغيرة" عثر عليها في مبان تابعة لمطاري لندن سيتي وهيثرو وفي محطة واترلو.
ووجدت هذه العبوات داخل مظاريف بحجم الورقة العادية وبدت "مشبوهة ويؤدي فتحها الى اشتعال بسيط للنار"، بحسب الشرطة.
والصقت بالمغلفات طوابع ايرلندية، بحسب سكاي نيوز. وقالت الشرطة الايرلندية انها "تساعد شرطة لندن في تحقيقاتها".
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