"مستقبل وطن" ينظم نهائى دورة كرة قدم بالقاهرة.. وورشة لتأهيل الشباب بالغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، نهائى الدورة الرياضية لكرة القدم بمركز شباب المعصرة بمشاركة حوالى 16 فريقًا، وقامت بتوزيع الجوائز والكؤوس على الفرق الفائزة. كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، أمس الأربعاء، دورة تدريبية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسى بالقاعة الكبرى بمقر نقابة التمريض بمدينة طنطا.

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