شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم زيارة لمطرانية بورسعيد.. وقافلة طبية فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، زيارة إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بورسعيد أمس الأربعاء، وذلك فى إطار ترسيخ أطر التواصل بين الحزب وأبناء الطائفة.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية بقرية المحسمة دائرة مركز القصاصين، تم خلالها توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.