بوتفليقة يغادر المستشفى.. ووضعه الصحي حرج

القاهرة – (مصراوي):



أفادت وسائل إعلام سويسرية، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خرج من المستشفى السويسرية التي يتلقى بها العلاج، ووضعه الصحي حرج، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".



وبحسب وسائل الإعلام السويسرية، فإنه لم يتم الاستعلام بعد عن مكان الذي سينقل إليه، سواء مصحة أخرى، أو إلى بلاده.

وكانت صحيفة تريبون دو جنيف السويسرية، كشفت صباح اليوم، أن الرئيس الجزائري يعاني من مشكلات تتعلق بالجهاز العصبي والتنفسي ويأتي ذلك في أعقاب الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر