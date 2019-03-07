مفرزة استقصاء الشمال عثرت على شاب سوري خطف منذ يومين في بحبوش

عثرت مفرزة استقصاء الشمال في قوى الامن الداخلي على الشاب (ع.م.) من الجنسية السورية والذي كان قد خطف منذ يومين في بلدة بحبوش، بمنطقة قضاء بشري وهو بصحة جيدة، وتجرى التحقيقات معه لمعرفة ملابسات خطفه. وكانت قد القت المفرزة المذكورة القبض على احد المتورطين في وقت سابق .

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