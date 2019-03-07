ضاهر: على الحكومة اتباع سياسة تقشفية وتخفيض عجز الموازنة قبل فوات الأوان

اعتبر عضو تكتل "لأبنان القوي" النائب ميشال ضاهر في تصريح له بعر مواقع التواصل الاجتماعي ان "الصرف على قاعدة الاثني عشرية مع تقلص الواردات نتيجة الأزمة الاقتصادية وزيادة خدمة الدين سيؤديان الى ارتفاع عجز الموازنة بنسبة قد تصل الى 20 بالمئة بدل انخفاضها وسنكون أمام كارثة اقتصادية ومالية صعبة جدا، فعلى الحكومة اتباع سياسة تقشفية وتخفيض عجز الموازنة قبل فوات الأوان".

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