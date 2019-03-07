لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جولة له مع السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الموقع مكان نشر منظومة "ثاد" الأميركية للدفاع الصاروخي في إسرائيل إلى ان "هذا دليل قوي على التحالف المتين بين إسرائيل والولايات المتحدة"، مضيفا أن "هذا الائتلاف المتين عبارة عن دفاع مشترك يتم التعبير عنه ليس من خلال النوايا فحسب بل أيضا من خلال نشر القوات العسكرية ميدانيا، فهو استثنائي".
وأكد "اننا راضون جدا عن التعاون وعن الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل الذي كثيرا ما يؤكد عليه الرئيس الاميركي دونالد ترامب".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يتفقد منظومة "ثاد" الأميركية بعد نشرها في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.