نتانياهو يتفقد منظومة "ثاد" الأميركية بعد نشرها في إسرائيل

لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جولة له مع السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الموقع مكان نشر منظومة "ثاد" الأميركية للدفاع الصاروخي في إسرائيل إلى ان "هذا دليل قوي على التحالف المتين بين إسرائيل والولايات المتحدة"، مضيفا أن "هذا الائتلاف المتين عبارة عن دفاع مشترك يتم التعبير عنه ليس من خلال النوايا فحسب بل أيضا من خلال نشر القوات العسكرية ميدانيا، فهو استثنائي".

وأكد "اننا راضون جدا عن التعاون وعن الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل الذي كثيرا ما يؤكد عليه الرئيس الاميركي دونالد ترامب".