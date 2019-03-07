محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من خطورة الوضع في فلسطين ولفت إلى أنه قابل للانفجار، وقال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد إن بلاده حريصة على دور عربي سياسي وأمني في سوريا، وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو لن تنجر إلى سباق تسلح.

كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: الوضع في فلسطين قابل للانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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