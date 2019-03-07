محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان حزب الأزرق والأبيض الإسرائيلي، أنه سيتبني سياسة "الانفصال" عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في حال فوزه في الانتخابات القادمة. وإعلان حزب جبهة القوى الاشتراكية سحب جميع نوابه من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: منافس نتنياهو في الانتخابات يتعهد بـ"الانفصال" عن الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.