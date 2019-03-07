مايكل كوهين يقدم دلائل تنفي صحة شهادته بالكونجرس عام 2017

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن – (أ ش أ):

قدم محامي الرئيس الأمريكي السابق مايكل كوهين، خلال شهادته في جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، حول انتخابات 2016، دلائل تفيد بعدم صحة شهادته التي قدّمها للكونجرس عام 2017.

ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم/ الأربعاء/ في نبأ عاجل، مشيرة إلى أن كوهين سيدلي بتصريحات اليوم عقب الانتهاء من جلسة الاستماع الخاصة، من دون التطرق للمزيد.

وكان مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في شهادة له بالكونجرس الأمريكي منذ أيام إن الرئيس ترامب طلب منه تهديد العديد من الأشخاص والمؤسسات خلال عِقد من العمل معه بلغت حوالي 500 مرة.

وقال كوهين إنه ساعد ترامب على إطلاق موقع "shouldtrumprun.com" الذي لعب دوراً بارزاً في إطلاق حملة دونالد ترامب الرئاسية آنذاك وذلك بعد قراءة صحيفة تناولت استطلعت آراء المواطنين حول تصويتهم في العام 2012، مشيراً إلى أنه شارك في إطلاق حملة الرئيس ترامب الانتخابية.

وأضاف كوهين أنه أحضر تلك الصحيفة إلى ترامب للإطلاع عليها ما دفعه لبدء حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.