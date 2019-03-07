جون أبي زيد أمام الشيوخ الأمريكي للمصادقة على تعيينه سفيرًا في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن – (أ ش أ):
أكد الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، اليوم الأربعاء، أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.
و قال أبي زيد - خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينه سفيرا للولايات المتحدة في السعودية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن هناك حاجة إلى شراكة قوية وناضجة مع السعودية على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن من مصلحة الولايات المتحدة ضمان قوة العلاقة.
واعتبر أبي زيد أن تنظيم "داعش"الإرهابي دُحر تقريبا على الأرض لكنه لا يزال يمثل تهديدا قويا.
يذكر أن أبي زيد تقلد عدة مناصب عسكرية من بينها قائد القيادة الأمريكية الوسطى في الفترة من 2003 إلى 2007، وكان مديرا لمركز محاربة الإرهاب في أكاديمية ويست بوينت العسكرية.
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