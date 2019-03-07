بوتفليقة يغادر المستشفى.. ووضعه الصحي حرج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

أفادت وسائل إعلام سويسرية، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خرج من المستشفى السويسرية التي يتلقى بها العلاج، ووضعه الصحي حرج، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وبحسب وسائل الإعلام السويسرية، فإنه لم يتم الاستعلام بعد عن مكان الذي سينقل إليه، سواء مصحة أخرى، أو إلى بلاده.

وكانت صحيفة تريبون دو جنيف السويسرية، كشفت صباح اليوم، أن الرئيس الجزائري يعاني من مشكلات تتعلق بالجهاز العصبي والتنفسيز

ويأتي ذلك في أعقاب الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر، والتي أعلنت الشرطة الجزائرية الجمعة إصابة 56 من أفرادها وتوقيف 45 متظاهرا، في مسيرات حاشدة شهدتها العاصمة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

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