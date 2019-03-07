محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه تقرر إيفاد أكبر قافلة طبية لمركز الداخلة في 21 من شهر مارس الجاري وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي الداخلة.

وأوضحت "مشرف"، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن أعمال القافلة تستمر لمدة 6 أيام حرصا على توفير الخدمات الصحية المتميزة لأبناء المحافظة وفق التعاون الجاد والمثمر مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ولفتت وكيلة الوزارة إلى أن القافلة توقع الكشف الطبي في جميع التخصصات بالإضافة إلى كل وسائل التشخيص وعمليات اليوم الواحد وغسيل الكلى ومناظير الجهاز الهضمي.

وأوضحت "مشرف" أنه سيجري توفير وسيلة مواصلات لنقل المرضى من الداخلة وقراها لمقر المستشفى الميداني بمدينة موط حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من المواطنين خلال فترة عمل القافلة.

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل "صحة الوادي الجديد": تنظيم أكبر قافلة طبية في مركز الداخلة 21 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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