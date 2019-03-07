الرئيس السوداني يعين محافظا جديدا للبنك المركزي



محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ)

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأربعاء قرارا جمهوريا يقضى بتعيين حسين يحي جنقول محافظا لبنك السودان المركزي، بحسب وكالة الأنباء السودانية(سونا).

ويحل جنقول محل المحافظ السابق للبنك محمد الزبير.

ولم تذكر "سونا" السبب وراء هذه الخطوة، التي تأتي في وقت يشهد فيه السودان احتجاجات منذ التاسع عشر يناير بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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