الجزائر توقّع إتفاقيّة مع الجامعة العربيّة لمراقبة رئاسيّات أفريل 2019

وقعت اليوم، الأربعاء 6 مارس 2019، الجزائر والجامعة العربية إتفاقية تقضي بإيفاد بعثة ملاحظي الجامعة العربية للانتخابات الرئاسية المقررة أفريل المقبل.

وعلى هامش إجتماعات الدورة العادية الـ151 للمجلس الوزاري للجامعة العربية، إستقبل الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل .

وفي ذات السياق، صرح المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للجامعة، محمود عفيفي أن اللقاء شهد توقيع أبو الغيظ ومساهل على إتفاق مهمة بعثة ملاحظي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للانتخابات الرئاسية.

ويحدد الاتفاق المهام اللوجستية والفنية للبعثة خلال فترة الانتخابات.

وأشار إلى أن مهمة بعثة الملاحظين والمتكونة من موظفين بالأمانة العامة للجامعة، تشمل ملاحظة العملية الانتخابية وإستخدام المرشحين لوسائل الإعلام العامة، ومسار الحملات الانتخابية والاقتراع، وكذلك عمليتي فرز النتائج والإعلان عنها، وذلك بما يتوافق والمعايير الدولية في هذا المجال، علما بأن المهمة تأتي بشكل عام في إطار حرص الجامعة العربية على مواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في الدول الأعضاء، دعما لمسيرة الديمقراطية في هذه الدول.

*النهار الجزائرية