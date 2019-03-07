البشير يقيل محافظ البنك المركزي

ذكرت الرئاسة السودانية في بيان صدر مساء الأربعاء، بإعفاء محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير، وتكليف حسين يحيى جنقول بالمنصب.
وأجرى الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا تغييرات في مناصب عليا من الدولة من أجل احتواء أزمة الاحتجاجات المستمرة منذ
وتأتي إقالة محافظ البنك المركزي ضمن إجراءات يقوم بها رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر ايلا لإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي في البلاد ووقف التدهور الاقتصادي الحاصل.
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