رسالة تحذيرية من ماكرون للأوروبيين

في محاوله لتضييق الخناق على ممثلي اليمين المتطرف الشعبوي خوفا من فوزه في الانتخابات الأوروبية في مايو القادم، يحاول الرئيس ماكرون معالجه الثغرات القائمة والتي يستغلها اليمين المتطرف واستطاع أن يصل من خلالها إلى الحكم في المجر وإيطاليا.

ويري المحللون انها محاولة لمغازلة بعض الأصوات الداخلية من أنصار اليمين الفرنسي في محاولة أخيرة لتضييع فرصة تصدر اليمين المتطرف للمشهد في فرنسا، بحسب استطلاعات الرأي.



وقد اوضحت صحيفة إلبايس الأوروبية التي نشرت اليوم رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث قدم في هذه الرسالة مقترحاته لتحقيق النهضة الأوروبية، وكتب إنه وفي هذا الظرف الحاسم الذي تمر به قارتنا يتعين علينا إعادة النظر والتفكير في النموذج الحضاري الأوروبي على الصعيدين السياسي والثقافي، في هذا العالم الذي تحكمه الكثير من التغيرات.



هذه الدعوة وجهها كذلك ماكرون للبريطانيين ونشرتها صحيفة جارديان معتبرا استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي نظمه هذا البلد قبل حوالي ثلاث سنوات وما تبعه من مفاوضات شاقة لم تفض بعد إلى أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، اعتبره الرئيس الفرنسي درسا لباقي شعوب أوروبا، وقال ماكرون :لا يمكننا السماح للشعبويين باستغلال الغضب الشعبي ووعد بإطلاق مشروع طموح يجعل الشعوب تتحكم حقا في مستقبلها، بتغيير بعض البنود كاتفاقية شنجن وغيرها من الاتفاقيات التي تستاء منها بعض الدول القائمة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.