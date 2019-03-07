هجوم لـ"القاعدة" على موقع أمني مهجور في المحفد

بسام عبدالسلام (عدن)

شن مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة، هجوماً على أحد المواقع التابعة لقوات الحزام الأمني في ضواحي مديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين.

وأفاد مصدر محلي وسكان محليون «الاتحاد» أن عناصر «القاعدة» استهدفوا أحد المواقع الأمنية في منطقة الحبض التابع لقوات الحزام الأمني التي تقود عملية تعقب خلايا «القاعدة» في المحفد، مضيفاً أن أصوات اشتباكات محدودة سمعت في المنطقة قبل أن تتصاعد أعمدة الدخان من الموقع الأمني غير المفعل.

بدوره، أكد قائد قوات الحزام الأمني قطاع المحفد، أن الهجوم الإرهابي وقع على موقع أمني سابق ومهجور في الحبض، إذ تم الانسحاب منه قبل أسبوعين، وأضاف أنه لا توجد خسائر في صفوف الجنود أو الآليات العسكرية التابعة لها، مشيراً إلى أن العناصر الإرهابية قامت بإحراق إحدى الخيام التابعة للجنود التي تم تركها في الموقع القديم، وأكد أن قوات الحزام الأمني تواصل مهامها في تعزيز الأمن والاستقرار وإفشال مخططات خلايا «القاعدة» في مديرية المحفد، وأن الأوضاع في المديرية مستقرة، مؤكداً أن القوات لن تسمح بعودة العناصر الإرهابية إلى المحفد، وسيتم تعقبها إلى معاقلها في الجبال والشعاب النائية التي تختبئ فيها.

وفي مدينة عدن، شن مسلحون مجهولون هجوماً على دورية أمنية في خط ساحل أبين بمديرية خورمكسر، شرق المدينة. وأضاف مصدر أمني، أن مجهولين نصبوا كميناً لدورية تابعة لقوات الطوارئ، كانت تمر على الخط الساحلي في خورمكسر بالقرب من كورنيش العرب على ساحل أبين، موضحاً أن اشتباكات محدودة اندلعت بين قوات والدورية والمهاجمين الذين فروا باتجاه أحياء سكنية مقابلة للكورنيش، وأضاف المصدر، أن الدورية كانت تقوم بمهمة أمنية اعتيادية من أجل الحفاظ على الأمن والأمان في كورنيش العرب، عقب رصد تحركات لعناصر مسلحة مجهولة تقوم بعمليات التقطع والسرقة للمواطنين.