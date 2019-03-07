تونس: مستعدون لاستضافة القمة العربية في نهاية مارس

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي أن بلاده تواصل استعداداتها على مختلف الأصعدة لاستضافة القمة العربية المقررة في تونس نهاية الشهر الجاري، وقال في كلمته أمام الدورة الـ151 لمجلس وزراء الخارجية العرب إن بلاده حريصة على مواصلة البناء على ما تم إنجازه في كافة القضايا المعروضة على القمة المرتقبة. وشدد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن لتجاوز الوضع الدقيق الذي تمر به المنطقة والعمل على تخليصها من الأزمات التي تهدد أمنها واستقرارها.

وأكد أن القضية الفلسطينية تأتي في صدارة الاهتمامات العربية معرباً عن أمله في تحقيق سلام عادل وشامل لضمان استقرار المنطقة وأمنها، مشدداً على دعم بلاده للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة ودعم حل الدولتين ودعا إلى تضافر الجهود لتجاوز الخلافات عن طريق الحوار، معربا عّن دعم بلاده لمسار الأمم المتحدة ودعم جهود التوصل لحل توافقي ليبي.

وقال إن بلاده ستواصل الجهود بالتعاون مع مصر والجزائر لدعم الجهود الرامية لتحقيق التوافق الليبي. وأعرب عن أمله في تسريع مسار حل الأزمة الراهنة بما يضمن وحدة سوريا واستقرارها وأمنها، كما جدد الدعوة لمواصلة الجهود من أجل التوصل لحل سياسي يدعم الشرعية ويحفظ وحدة اليمن. ودعا إلى التضامن من أجل استئصال آفة الإرهاب عبر مقاربة عربية شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الثقافية والتنموية والاجتماعية تعزيزاً للأمن القومي العربي. كما أكد أهمية استكمال مسار إصلاح الجامعة العربية، معرباً عن أمله في أن تسهم القمة العربية المقبلة في الخروج بقرارات تدعم العمل العربي المشترك.