سلمان العودة يغيب عن محاكمته والقضاء السعودي يطالب بإعدامه

كشف عبد الله العودة، ابن الداعية السعودي سلمان العودة، أن والده غاب اليوم الأربعاء عن محاكمة سرية له في السعودية.

وأوضح العودة الإبن، أن المحكمة اليوم، طالبت بإعدام والده، وقتله تعزيرا، دون أن يحضر لمان العودة مجرياتها.

عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي، والذي يعمل ضمن فريق بحث بجامعة جورجتاون الأمريكية، سبق له أن نشر مقالا له على صحيفة “نيويرك تايمز”، قال فيه إن النظام السعودي في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، يتجه بخطى حثيثة نحو وضع حد للأصوات المعتدلة على حساب تعزيز موقع المؤسسات الدينية الأكثر تشددا.

وأوضح العودة الإبن، أن عددا من القضاة في المملكة العربية السعودية رفضوا إصدار أحكام قاسية على والده، ما عرضهم بدورهم للاعتقال، مستعرضا في ذات الوقت مسار اعتقال ومحاكمة والده الحافل بالانتهاكات للحق في المحاكمة العادلة.

يشار إلى أن العودة، تمت متابعته على خلفية حياده في الأزمة الخليجية التي نسبت بين “دول الحصار” وقطر، حيث وجهت له اتهامات بعدم مساندة بلده.